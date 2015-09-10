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erdoğan ve obama ışid'in dergisi dabıq'ın kapağında

ERDOĞAN VE OBAMA IŞİD'İN DERGİSİ DABIQ'IN KAPAĞINDA

IŞİD'in (Irak Şam İslam Devleti) internet dergisi Dabıq'ın 11. sayısı yayımlandı. Derginin kapağında Erdoğan ve Obama'yı konuşurken gösteren bir fotoğraf ve "El Ahzab savaşından (Hendek savaşı) koalisyon savaşlarına" başlığı yer alıyor.

Tarih : 10 Eylül 2015, 11:07
Puan Ver : Erdoğan Ve Obama Işid'in Dergisi Dabıq'ın Kapağında(7/10)7


Derginin içindeki yazılarda IŞİD karşıtı koalisyondan "Haçlı Ordusu" olarak bahsediliyor ve Türk hükümeti ve ordusu da sert ifadelerle eleştiriliyor.



"El Kaide'nin Şam'daki müttefikleri" adlı makalede Türkiye hakkında özetle şu ifadeler yer alıyor:



"Türkiye Haçlı NATO ittifakının üyesidir. Amerikalılar tarafından başlatılan ve onların öncülük yaptığı çeşitli Haçlı harekâtlarına katılmıştır."



"(Türkiye'nin) Ordusu Türk tağut ve Haçlı müttefiklerinin savunmasına hizmet etmektedir. Bu hükümet ve ordu bariz biçimde din döneğidir."








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