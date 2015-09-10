

Derginin içindeki yazılarda IŞİD karşıtı koalisyondan "Haçlı Ordusu" olarak bahsediliyor ve Türk hükümeti ve ordusu da sert ifadelerle eleştiriliyor.







"El Kaide'nin Şam'daki müttefikleri" adlı makalede Türkiye hakkında özetle şu ifadeler yer alıyor:







"Türkiye Haçlı NATO ittifakının üyesidir. Amerikalılar tarafından başlatılan ve onların öncülük yaptığı çeşitli Haçlı harekâtlarına katılmıştır."







"(Türkiye'nin) Ordusu Türk tağut ve Haçlı müttefiklerinin savunmasına hizmet etmektedir. Bu hükümet ve ordu bariz biçimde din döneğidir."