ERDOĞAN VE OBAMA GÖRÜŞMESİ TAMAMLANDI
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen iklim zirvesinde yaptığı ikili görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanı Ahmet Yıldız da katıldı.
Obama görüşmede Erdoğan'a dönerek, "Haklısınız, Putin'e de söyledim, gerilimi arttırmanın bir faydası yok bu konuda birlikte çalışalım dedim" diye konuştu.
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