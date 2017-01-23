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ERDOĞAN VE MAGUFULİ ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ


ERDOĞAN VE MAGUFULİ ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ
Tarih : 23 Ocak 2017, 15:56
Puan Ver : Erdoğan Ve Magufuli Ortak Basın Toplantısı Düzenledi(9/10)6


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı John Pombe Joseph Magufuli ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada 15 Temmuz'u hatırlattı. Erdoğan, "Türkiye 15 Temmuz gecesi bir terör örgütünün darbe girişimine maruz kaldı. 248 insanımız darbeciler tarafından şehit edildi" şeklinde konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin Afrika kıtasına yaklaşımının karşılıklı saygı çerçevesinde olduğunun altını çizerek, "Tek tarafın zenginleştiği diğer tarafında insan kaynağı emek ve alın teriyle bu zenginliğe destek olmasını asla tasvip etmiyorum" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı John Pombe Joseph Magufuli ile düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye 15 Temmuz gecesi bir terör örgütünün darbe girişimine maruz kaldı. 248 insanımız darbeciler tarafından şehit edildi" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:



Şahsıma gösterilen ilgi için mevkidaşıma teşekkür ediyorum. Bugün kendisi ile yaptığımız görüşmeler, ülkelerimizin geleceği için çok çok faydalı geçti. İki ülke arasında çok ciddi bir potansiyel olduğunu gördük. Türkiye olarak istihdam oluşturacak yatırımların daha da artmasını arzu ediyoruz.Tanzanya makamlarının da kendilerine her türlü göstereceğinden eminim.



Türkiye'nin Afrika kıtasına yaklaşımı karşılıklı saygı çerçevesindedir. Tek tarafın zenginleştiği diğer tarafında insan kaynağı emek ve alın teriyle bu zenginliğe destek olmasını asla tasvip etmiyorum. Somali'de olduğu gibi böyle kardeşlerimizin elinden tutuyoruz.



 



kaynak:sabah








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