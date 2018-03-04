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Erdoğan ve Macron'dan telefonda Suriye zirvesi: Mutabık kaldılar!

ERDOĞAN VE MACRON'DAN TELEFONDA SURİYE ZİRVESİ: MUTABIK KALDILAR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. İki lider Doğu Guta'daki ateşkesin hayata geçirilmesi konusunda mutabık kaldılar.

Tarih : 04 Mart 2018, 23:20
Puan Ver : Erdoğan Ve Macron'dan Telefonda Suriye Zirvesi: Mutabık Kaldılar!(9/10)5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bu akşam telefonda görüştü.

İKİ LİDER ATEŞKESİN HAYATA GEÇİRİLMESİ NOKTASINDA MUTABIK KALDI

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde Suriye konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, son Afrika ziyaretine ilişkin bilgi paylaşımında da bulunduğu görüşmede, Doğu Guta'daki insani dram ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransız mevkidaşı Macron, BM Güvenlik Konseyi'nin 2401 nolu kararı doğrultusunda Doğu Guta'da bir an önce ateşkesin tam anlamıyla hayata geçirilmesi ve halka insani yardımların ulaştırılması için liderler düzeyindeki diplomatik temasların yoğunlaştırılması konusunda mutabık kaldılar.

ERDOĞAN: SOÇİ KONGRESİ CENEVRE SÜRECİNE KATKI SUNACAK

Suriye konusunda Türkiye, Rusya ve İran'ın Nisan ayı başında İstanbul'da liderler düzeyinde gerçekleştirecekleri üçlü zirveye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi Kongresi'nde kararlaştırıldığı üzere Anayasa Komitesi'nin kurulmasının Cenevre sürecinin canlanmasına katkı sağlayacağına dikkati çekti. İki lider, Suriye konusunda karşılıklı diyaloğun devam etmesine önem verdiklerini vurguladılar.

FRANSIZ BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE YAPILAN SALDIRIYI KINADI

Afrin'de terör unsurlarına karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik tehdidi bertaraf etmenin yanı sıra bölge halkının huzuruna da katkı sağlanacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma günü Burkina Faso'da Fransız Büyükelçiliği ile Kültür Merkezi'ni hedef alan terör saldırılarını da kınadığı kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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