Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 94'üncü yaşı bu yıl da coşkuyla kutlanıyor. İlk olarak devletin zirvesi Anıtkabir'e çıkarken burada dikkat çeken anlar da yaşandı.

ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU TOKALAŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil devletin zirvesinin tamamının katıldığı törenlerde, Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun tokalaştığı görüldü. Hatırlanacağı üzere iki lider arasında uzun süredir soğuk rüzgarlar esiyor.

FEYZİOĞLU DA TOKALAŞTI

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'nun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaştığı görüldü. Geçtiğimiz yıllarda Feyzioğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sert bir tartışma yaşamıştı.

Kaynak: haberinburada