

Gül'ün eski danışmanı Ahmet Sever'in kitabından sonra ilk yüz yüze temas, dün Demirel'in TBMM'de yapılan cenaze töreninden sonra gerçekleşti. Görüşmeye katılanlar, “Normal memleket meseleleri konuşuldu, hiçbir gerginlik yoktu” değerlendirmesi yaptılar. Üçlü görüşmeye katılmayan ve özel kalemde bekleyen bazı eski AK Parti milletvekilleri de Erdoğan'ın ayrılmasının ardından odaya geldi. Gül'le sohbete katılanlar arasında Salih Kapusuz, Necati Çetinkaya ve Kemalettin Göktaş da yer aldı. Görüşme sonrası Göktaş sorular üzerine, “Türkiye'de siyaset kurumu bir gün Sayın Gül ile buluşacak” dedi. Erdoğan, Meclis'ten ayrılırken, Gül cuma namazına kadar Çiçek'le beraber kaldı. Bu sırada eski bakanlardan Abdülkadir Aksu da Meclis Başkanlığı'na geldi. Gül ve Çiçek, daha sonra Demirel'in cenaze namazı için Kocatepe Camisi'ne geçti. Gül ve Erdoğan cenaze namazında yan yana saf tuttu.