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Erdoğan ve Gökçek'in Görüşmesiyle İlgili AK Parti'den Açıklama: İstifa Söz Konusu Değil

ERDOĞAN VE GÖKÇEK'İN GÖRÜŞMESİYLE İLGİLİ AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: İSTİFA SÖZ KONUSU DEĞİL

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, dün akşam gerçekleşen Erdoğan-Gökçek görüşmesiyle ilgili "Rutin bir görüşmeydi ve istifa talebi söz konusu değil" dedi.

Tarih : 06 Ekim 2017, 20:40
Puan Ver : Erdoğan Ve Gökçek'in Görüşmesiyle İlgili Ak Parti'den Açıklama: İstifa Söz Konusu Değil(5/10)1

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı.

"ERDOĞAN ÇAĞIRMADI, RUTİN BİR GÖRÜŞMEYDİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yaptığı görüşmeye ilişkin konuşan Ünal şunları söyledi:

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklama çok netti. Rutin bir görüşmeydi yani Melih Bey'in daha önceden talep ettiği bir randevuya verilmiş rutin cevaptı. Yani Cumhurbaşkanımız görüşmek için çağırmadı Melih Bey'i, kendisinin daha önceden randevu talebi vardı. Bu talebe binaen, tam da orada biliyorsunuz 5 milyon kitaplı bir kütüphane yapılıyor, Külliye'nin orada ve gerçekten de bir müze çalışması var. Aynı zamanda da 15 Temmuz Şehitler Abidesi ile ilgili düzenleme halen devam ediyor. Bunlarla ilgili bir görüşmeydi.

"İSTİFA TALEBİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Ben daha önce de açıkladım, bir istifa talebi söz konusu değil ama bizim 4 aydan beri ısrarla söylediğimiz bir şey var. Sizlere bunu sürekli söylüyoruz. Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın partiye tekrar dönmesiyle birlikte parti her şeyi elden geçiriyor. Teşkilatları elden geçiriyor, belediyeleri elden geçiriyor, hükümeti elden geçiriyor. Bütün bu elden geçirmenin amacı da 2019'a hazırlık.

"KİMSE KENDİNİ GÜVENCE ALTINDA HİSSETMESİN"

Bu süreçte bizim herhangi bir il başkanına, herhangi bir belediye başkanına yani herhangi bir siyasinin kendisini siyasi güvence altında hissetmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Yani 'Şunların istifası istenecek, şunların istifası istenmeyecek' diye bir şey söz konusu olamaz. Yerel Yönetimler Başkanlığının bu konuda çalışmaları devam ediyor.

GÖKÇEK NE DEMİŞTİ?

Melih Gökçek, dün akşamki görüşmenin ardından twitter'dan şu açıklamaları yapmıştı:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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