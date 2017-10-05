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ERDOĞAN VE GÖKÇEK EN SON İRAN ZİYARETİ ÖNCESİ GÖRÜŞMÜŞTÜ


Erdoğan ve Gökçek En Son İran Ziyareti Öncesi Görüşmüştü
Tarih : 05 Ekim 2017, 23:50
Puan Ver : Erdoğan Ve Gökçek En Son İran Ziyareti Öncesi Görüşmüştü(6/10)2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i Beştepe'de kabul etti.

Görüşme, Gökçek'in istifasının istendiği iddialarının ardından ikilinin ilk yüz yüze görüşmesi oldu.

HAVALİMANINA UĞURLAMAYA GELDİ

Ancak Gökçek ve Erdoğan, dün de bir araya gelmişti.

Dün İran'a bir günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda uğurlamaya gelen isimler arasında Melih Gökçek de vardı.

GÖKÇEK RANDEVUYU HAVALİMANINDA İSTEDİ

Ajansların geçmediği bir fotoğrafı, EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu twitter hesabından paylaşmıştı. Gökçek'in, havalimanında Erdoğan'la poz vererek "sorun yok" mesajı vermek istediği ve yüz yüze görüşmek için randevu talep ettiği iddia edilmişti.

ERDOĞAN RANDEVUDAN ÖNCE MESAJI VERDİ

Erdoğan, İran'dan döner dönmez o randevuyu verdi. Ancak Erdoğan, randevudan önce bugüne kadarki en sert mesajını da vererek, dönüş yolunda şu ifadeleri kullandı:

Bir makama getirilirken her şey iyi güzel, ama benim metal yorgunluğu olarak dediğim durumlarda makamı boşaltılmasının istenilmesi niye yadırganıyor? Kaldı ki istifa ya da görevden ayrılma, bu davada bir sorun olarak görülmemelidir. Nitekim, bir çok arkadaşımız daha önce bir çok görevlerini bırakmışlar, sonra başka görevler almışlardır. Ama dava olarak görmez de, hasbi değil hesabi davranırsan; 'Benim şanım var şerefim var' dersen, kusura bakma ama, partinin şerefi herkesin şerefinin şanının çok daha önündedir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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