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ERDOĞAN VE DAVUTOĞLU CUMA NAMAZI'NI SULTANAHMET CAMİİ'NDE KILACAK


ERDOĞAN VE DAVUTOĞLU CUMA NAMAZI'NI SULTANAHMET CAMİİ'NDE KILACAK
Tarih : 15 Ocak 2016, 09:08
Puan Ver : Erdoğan Ve Davutoğlu Cuma Namazı'nı Sultanahmet Camii'nde Kılacak(5/10)5


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu, yarın canlı bomba saldırısının gerçekleştiği Sultanahmet Meydanı'nı birlikte ziyaret edecek.



Erdoğan ve Davutoğlu'nun yarın Cuma Namazı'nı Sultanahmet Camii'nde kılacağı, camideki namazı da Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in kıldıracağı öğrenildi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu, namazın ardından, caminin hemen yanında bulunan 10 Alman turistin öldüğü canlı bomba saldırısının gerçekleştiği yeri ziyaret edecek.



Başbakan Ahmet Davutoğlu dün, eşi Sare Davutoğlu ile terör saldırısının gerçekleştiği olay yerine gelerek karanfil bırakmıştı.

 








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