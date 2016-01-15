

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu, yarın canlı bomba saldırısının gerçekleştiği Sultanahmet Meydanı'nı birlikte ziyaret edecek.







Erdoğan ve Davutoğlu'nun yarın Cuma Namazı'nı Sultanahmet Camii'nde kılacağı, camideki namazı da Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in kıldıracağı öğrenildi.











Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu, namazın ardından, caminin hemen yanında bulunan 10 Alman turistin öldüğü canlı bomba saldırısının gerçekleştiği yeri ziyaret edecek.







Başbakan Ahmet Davutoğlu dün, eşi Sare Davutoğlu ile terör saldırısının gerçekleştiği olay yerine gelerek karanfil bırakmıştı.



