





CUMHURBASKANI Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu Cuma namazını Fatih Camii'nde birlikte kıldı. Cumhurbaşkanı ile Başbakan, daha sonra, dün vefat eden edebiyatçı Ali Nar'ın (74) aynı camide yapılan cenaze törenine katıldı.







Cenaze töreninde, Ali Nar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de yer aldı. Erdoğan ile Davutoğlu cenaze töreni sırasında yan yana saf tuttu.







Kılınan cenaze namazının ardından, İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran kısa bir konuşma yaparak, Ali Nar için hellalik istedi.