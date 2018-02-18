Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti ve MHP arasında yapılacak olan seçim ittifakına son şeklini vermek için bir araya geldi.

AK Parti-MHP seçim ittifakı çalışmalarında sona gelindi. İki parti temsilcilerinden oluşan komisyon çalışmasını tamamladı. AK Parti ve MHP'nin seçim ittifakının yasal altyapısını hazırlamak üzere kurduğu Milli Mutabakat komisyonu modellere ilişkin çerçeveyi hazırladı. Komisyon üyeleri liderlere sunum yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli ittifaka son şeklini vermek için bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, saat 17.30'da başladı.

AK Parti Ankara İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip "Kongremizin ardından seçim itifakları üzerine yapılan çalışmaları görüşmek üzere bir araya geleceğiz. Kendisine samimi siyaset için buradan bir kez daha şahsım ve milletin adına şükranlarımı ifade ediyorum. Söz konusu vatanda gerisi teferruattır anlayışı ile başlattığımız bu işbirliğinin hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum" demişti.

KONUŞULAN KONULAR

Yüzde 10 seçim barajının korunması, en az yüzde 3 oy alan olan siyasi partilere hazine yardımının sürmesi konularında mutabakat sağlandı.İttifakla seçime girecek partilerin kurumsal kimliklerinin korunması, oy pusulasında ittifak çatısı altında katılan partilerin amblemlerinin bulunması konusunda da görüş birliği var.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise sadece ittifakın adayının isminin olması, partilerin yer almaması üzerinde duruluyor.İttifakın iki partiyle mi sınırlı olacağı, başka partilerin katılımının mümkün olup olmayacağı konusuna ise liderler karar verecek.MHP, ittifakın sadece AK Parti ile yapılmasından yana. Yasalar düzenlemelerin nasıl yapılacağı konusunda tam karar verildikten sonra paket Meclise gönderilecek.

Kaynak: haberinburada