Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli arasında seçim ittifakıyla ilgili detayların konuşulacağı kritik görüşme başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi başladı. Görüşmede iki lider seçim ittifakı çalışmasına son şekli verilecek.

ALT YAPI HAZIRLANDI

AK Parti-MHP seçim ittifakı çalışmalarında sona gelindi. İki parti temsilcilerinden oluşan komisyon çalışmasını tamamladı. AK Parti ve MHP'nin seçim ittifakının yasal altyapısını hazırlamak üzere kurduğu Milli Mutabakat komisyonu modellere ilişkin çerçeveyi hazırladı.

SON ŞEKLİNİ VERECEKLER

Komisyon üyeleri liderlere sunum yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli ittifaka son şeklini vermek için bir araya geldi.

Kaynak: haberinburada