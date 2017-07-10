Erdoğan Ve Aliyev’Den Tarabya’Da Sürpriz Görüşme
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ERDOĞAN VE ALİYEV’DEN TARABYA’DA SÜRPRİZ GÖRÜŞME


Erdoğan ve Aliyev’den Tarabya’da sürpriz görüşme
Tarih : 10 Temmuz 2017, 00:00
Puan Ver : Erdoğan Ve Aliyev’Den Tarabya’Da Sürpriz Görüşme(5/10)1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile sürpriz bir biçimde bir araya geldi.



GÖRÜŞME BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Tarabya Köşkü'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşını kapıda karşılarken, iki lider daha sonra basına kapalı şekilde görüştü.




 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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