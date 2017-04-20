ERDOĞAN: TÜRKİYE DÜNYADA BİRİNCİ SIRADA
Dünya çocuklarını Külliye'de kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye olarak bu haksızlığa isyan ediyor ve ciddi çalışmalar yürütüyoruz" dedi.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
- Suriye ve Irak'ta savaşın, Afrika'nın çeşitli yerlerinde açlığın pençesinde kıvranan tüm çocuklarına buradan selamlarımızı gönderiyorum. Kalplerimiz ve dualarımız onlarla. Kısa bir süre önce Suriye'de ikiz çocuklarını kaybeden Suriyeli bir baba ile görüştüm. O iki yavru yüzlerce çocuk Suriye'de kimyasal silahlarla öldürülmüştü. Artık bu tür ölümler olmasın diyoruz.
kaynak:haber7
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