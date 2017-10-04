ERDOĞAN TÜRKÇE ESPRİ YAPTI, RUHANİ KAHKAHAYI BASTI
Erdoğan'ın kulağına eğilerek yaptığı espriyi duyan Ruhani kahkaha atarak güldü. Sosyal medyada "Ruhani espriyi anlayacak kadar Türkçe biliyor." yorumları yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran ziyareti sırasında ilginç anlar yaşandı. Basın toplantısı sırasında Erdoğan, Ruhani'nin kulağına eğilerek bir espri yaptı. Erdoğan'ın esprisini duyan Ruhani kahkaha atarak güldü. Ruhani'nin tepkisi "Espiriyi anlayacak kadar Türkçe biliyor." yorumlarına neden oldu.
BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİLER
İran'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından karşılandı. Erdoğan ve Ruhani önce ikili görüşme yaptı. İkili görüşmenin ardından iki ülkenin heyetleri görüştü. Heyetlerin de katıldığı görüşmenin ardından Ruhani ve Erdoğan ortak basın toplantısı düzenledi.KAHKAHAYI BASTI
Toplantı esanasında iki lider, ilginç anlara imza attı. Erdoğan Ruhani'nin kulağına eğilerek espri yaptı. Espriyi duyan Ruhani ise kahkaha atarak güldü. Ruhani'nin Erdoğan'ın espirisi karşısında gülmesi sosyal medyada "Espiriyi anlayacak kadar Türkçe biliyor." yorumlarına neden oldu. İran'da yüksek düzeyde çok sayıda Türk siyasetçi ve bürokrat bulunuyor. Bu nedenle İranlı bürokrat ve siyasiler arasında Türkçe bilme oranı çok yüksek.
Kaynak: haberinburada
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