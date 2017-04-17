

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 24. yıl dönümü nedeniyle Topkapı'da bulunan Anıt Mezar'da anma töreni düzenlendi.



Tarihi referandum sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk ziyareti de Turgut Özal'ın anıt mezarı oldu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, TBMM başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile birlikte gittiği anıt mezarda ilk olarak merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal ile bir süre sohbet etti.







kaynak:sabah