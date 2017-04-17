Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

erdoğan, turgut özal'ın mezarını ziyaret ediyor

ERDOĞAN, TURGUT ÖZAL'IN MEZARINI ZİYARET EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi referandumun ardından, ilk ziyaretini 24. yıldönümünde merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın anıt mezarıa yaptı.

Tarih : 17 Nisan 2017, 13:07
Puan Ver : Erdoğan, Turgut Özal'ın Mezarını Ziyaret Ediyor(6/10)4


8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 24. yıl dönümü nedeniyle Topkapı'da bulunan Anıt Mezar'da anma töreni düzenlendi.



Tarihi referandum sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk ziyareti de Turgut Özal'ın anıt mezarı oldu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, TBMM başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile birlikte gittiği anıt mezarda ilk olarak merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal ile bir süre sohbet etti.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Erdoğan  Turgut  Özal  In  Mezarını  Ziyaret  Ediyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER