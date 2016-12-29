

TU¨BI·TAK ödu¨l töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ebediyete uğurladığımız şehitlerimizin acısını yüreğimizde hissedeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kalkınma gündemimizden kopmamalıyız. Onun için bu tür etkinliklerimiz çok önemli. Rabbim her zorlukla birlikte bir kolaylığı da bize nasip ediyor" şeklinde konuştu.







