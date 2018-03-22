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ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNE BEYAZ SARAY'DAN İLK YORUM GELDİ


Erdoğan-Trump görüşmesine Beyaz Saray'dan ilk yorum geldi
Tarih : 22 Mart 2018, 21:30
Puan Ver : Erdoğan-Trump Görüşmesine Beyaz Saray'dan İlk Yorum Geldi(6/10)2

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmesini yorumladı. Bölgesel konuların ele alındığı belirtilirken "İş birliği güçlendirilecek" denildi.

"STRATEJİK KONULARDA İŞBİRLİĞİ"

Açıklamada ayrıca "Görüşmede ikili ilişkilerin önemi vurgulandı. Stratejik konularda işbirliği güçlendirmek için çabalar sürecek" denildi.

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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