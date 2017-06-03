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ERDOĞAN TORUNUNUN MEZUNİYET HEYECANINI PAYLAŞTI


ERDOĞAN TORUNUNUN MEZUNİYET HEYECANINI PAYLAŞTI
Tarih : 03 Haziran 2017, 09:15
Puan Ver : Erdoğan Torununun Mezuniyet Heyecanını Paylaştı(7/10)7


Okçular Vakfı'nda Palet İlkokulu 2016-2017 Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni ve İftar programı düzenlendi. Düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan'ın yanı sıra çok sayıda öğrenci, ailesi ve davetli katıldı. Program basına kapalı olarak gerçekleştirildi.



Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan, torunları Ömer Tayyip Erdoğan'a mezuniyet belgesini verip hatıra fotoğrafı çektirdiler.



 



kaynak:milliyet








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