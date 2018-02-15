ERDOĞAN-TİLLERSON GÖRÜŞMESİ 3 SAAT 15 DAKİKA SONUNDA BİTTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan ABD Dışışleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul etti. Görüşme 3 saat 15 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan ABD Dışışleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul etti. Görüşme 3 saat 15 dakika sürdü.
Açıklama bekleniyor...
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Lübnan Ziyaretinde Salonda Tek Başına Bekletilen Abd'li Bakan Tillerson Rezil Oldu
- Öğrencisi İle İlişkiye Giren Tarih Öğretmeni Tutuklandı
- Sivrisinek Soktu, Yatalak Kaldı!
- Her Şey Başlık Parası İçin! Erkek Kılığına Girip İki Kadınla Evlendi
- 2 Yaşındaki Çocuk Annesinin Gözleri Önünde Tren Raylarına Atladı
Bu Haberle İlgili Yorumlar