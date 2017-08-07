Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de AK Parti Genişletilmiş Rize İl Divanı Toplantısı'nda konuştu. Parti teşkilatına uyarılarda bulunan Erdoğan, "Hizmet edecek motivasyonu kalmamış, bencillik batağında çırpınan defolu kişilerle zorlu mücadeleyi yürütemeyiz. Hiçbir kardeşimize de 'sen kenarda dur' diyemeyiz. Bu kapı şu anda görev mahallinde olanlara ait bir kapı değildir." dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"MÜTEVAZİ OLACAĞIZ"

"Koltuklara getireceğimiz arkadaşların isimleri değil, o isimlerin acaba, halkla iletişimi nasıl. Aslolan bu. Devleti biz yönetiyoruz, hükümetimiz ben de Cumhurbaşkanı olarak bir gayretin içindeyiz ancak, istediğimiz kadar yollar yapalım, havalimanları yapalım, enerjide rekorlar kıralım, bütün bunlar eğitimde, sağlıkta bu yatırımları Cumhuriyet tarihinde hiçbir iktidar yapmadı, peki yeterli mi? Bunların hepsi gerekli ama yeterli olan gönülleri kazanmak. Ben teşkilatımın, siz değerli elemanlarını gönül erleri olarak, akıncılar olarak görüyorum. Sizleri selamlıyorum. Siz elektrik vereceksiniz, elektrik alacaksınız. Gerek bakanlarımız, belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, yanından havasından geçilmiyorsa yandık. Ben bakanım, yanından geçilmiyorsa yandık. Ya mütevazi ol, mütevazi. Tevazu ehli olacağız.

"MİLLETİ YANIMIZA ALACAĞIZ"

Türkiye'nin adeta yeni bir kurtuluş savaşı verdiği dönemdeyiz. Hiçbir gaflete, ihanete tahammül edemeyiz. İhanet edenleri görüyoruz. Tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanet olanları gördük, değil mi? Pensilvanya'da. Gerisinden gelenler de kaçıp gidiyorlar. Bir kısmı cezaevlerinde, bir kısmı kaçmış vaziyette. Bunlar, FETÖ terör örgütü, bir diğeri de PKK terör örgütü. Bir diğeri de DEAŞ. İşimiz öyle kolay değil. Biz bu güzel milletimizi yanımıza alacağız. Biz gücümüzü önce Hakk'tan sonra halktan alacağız.

"DEFOLU OLANLARLA YÜRÜYEMEYİZ"

Hizmet edecek motivasyonu kalmamış, bencillik batağında çırpınan defolu kişilerle zorlu mücadeleyi yürütemeyiz. Hiçbir kardeşimize de "sen kenarda dur" diyemeyiz. Bu kapı şu anda görev mahallinde olanlara ait bir kapı değildir. Kapımız hep açık olacak, çünkü bu kapı gönül kapısıdır. Gönül kapısı gönü koymaya gelmez. Burada çok hassas olacağız. Teşkilatlarımızda başlatacağımız değişimi sıkı tutmak zorundayız. Şu bakanın, bu milletvekilinin, filanca yapının, falanca grubun değil. Davanın adamı olması şart.

"MİLLETİ KUCAKLAMAYAN AK PARTİ'DE YÖNETİCİLİK YAPAMAZ"

Davası olmayan, bulunluğu yerde milletimizin tamamını kucaklayamayan hiç kimse AK Parti'de yöneticilik yapamaz. Tüm arkadaşlarımdan bu vasıflara uygun kadroların oluşturulması için katkı sunmalarını rica ediyorum. Esasen bu şekilde AK Parti'ye yapılan kötülük, tüm Türkiye'ye yapılmış bir kötülüktür."

Kaynak: haberinburada