ERDOĞAN, TEŞKİLATA KESİN TALİMAT VERDİ: 15 TEMMUZ'U GÖLGEDE BIRAKMASIN
AK Parti'nin son yapılan MYK ve MKYK toplantılarının başlıca gündem maddelerinden biri de AK Parti'nin 16'ncı kuruluş yıl dönümü kutlamaları programı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kesin talimat verdiği ve törenlerin kesinlikle abartı olmamasını istediği öğrenildi.
"15 TEMMUZ'U GÖLGEDE BIRAKMASIN"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hazırlanan program ile ilgili bilgi alırken, "Sade ve mütevazı bir tören olsun. Kısa süre önce 15 Temmuz şehitlerini andık, görkemli bir tören oldu. Kuruluş yıldönümü kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın" dedi.
DAVETLİ LİSTESİ 6 BİN KİŞİ
AK Parti, bu talimat kapsamında bir program hazırladı. Kutlamalara, kuruluşundan bu yana görev almış bakan, milletvekillerinin yanı sıra teşkilat yöneticileri, belediye başkanları davet edildi. Davetli listesinin 6 bin kişi olduğu bildirildi. Vatandaşlar da katılacağı için törenlerin açık havada yapılmasının daha doğru olacağı düşünüldü. Bu kapsamda da Harikalar Diyarı seçildi.
16 YILIN EN KRİTİK DÖNEMEÇLERİ ANLATILACAK
Sabah'ın haberine göre, programda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım birer konuşma yapacak. Ardından AK Parti'nin kuruluşu, iktidara gelişi, kapatma davasından MİT krizine ve 15 Temmuz'a kadar önemli köşe taşlarının anlatıldığı bir film yayımlanacak. Etkinlikler kapsamında 16 yılı fotoğraflar ile anlatan bir sergi de açılacak. Ayrıca AK Parti hakkında çıkan tüm kitapların yer aldığı başka bir sergi daha organize ediliyor. Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
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