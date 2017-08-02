E-5'in Ortasında Kedi Kurtarma Operasyonu: Araçlar Görmezden Geldi
Galatasaray, Ada'yı Gözden Çıkardı! İşte Değeri
Tarihi Yaş Toplantısı Öncesi, Başbakan Yıldırım'dan 2023 Mesajı
Erdoğan, Teşkilata Kesin Talimat Verdi: 15 Temmuz'u Gölgede Bırakmasın
İncir Çekirdeğini Doldurmaz Deyimini Yaptığı Tespihle Yıkıp Geçti
Ticari Binalar Ve Konutlar Otoparka Çevrilebilecek
Ankara'da Ağustos Ayı Boyunca, Açık Alanlarda Eylem Yapmak Yasaklandı
Dövme Sildirmek İsteyen İki Bankacı Yandı
Euro 4.1871 Lira İle Tarihi Zirveye Çıktı
Whatsapp'a Da Onaylanmış Hesap Özelliği Geliyor
Arap Krizi Türkiye Turizmini Teğet Geçti
Suriyeli 2 Minik Kardeş Peş Peşe Öldü
Dünyaca Ünlü Şarkıcı Mariah Carey'nin Kiloları, Dansçılarını Terletti
Stuttgart 2018'de Dizel Otomobiller Yasaklandı!
Araç Sahipleri Dikkat! Pompada Büyük Zam
Açıkken Televizyon, Kapatıldığında Sanat Eseri
Samsung Galaxy C7 2017 Resmen Doğrulandı
Moto X4'ün Renk Seçenekleri Belli Oldu
Amarok Ailesinin En Genç Üyesini V6 Tdı 550'yi Tanıttı
Mhp'de Meral Akşener'in Partisi İçin 625 İstifa

ERDOĞAN, TEŞKİLATA KESİN TALİMAT VERDİ: 15 TEMMUZ'U GÖLGEDE BIRAKMASIN


Erdoğan, teşkilata kesin talimat verdi: 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın
Tarih : 02 Ağustos 2017, 11:00
Puan Ver : Erdoğan, Teşkilata Kesin Talimat Verdi: 15 Temmuz'u Gölgede Bırakmasın(9/10)5

AK Parti'nin son yapılan MYK ve MKYK toplantılarının başlıca gündem maddelerinden biri de AK Parti'nin 16'ncı kuruluş yıl dönümü kutlamaları programı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kesin talimat verdiği ve törenlerin kesinlikle abartı olmamasını istediği öğrenildi.

"15 TEMMUZ'U GÖLGEDE BIRAKMASIN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hazırlanan program ile ilgili bilgi alırken, "Sade ve mütevazı bir tören olsun. Kısa süre önce 15 Temmuz şehitlerini andık, görkemli bir tören oldu. Kuruluş yıldönümü kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın" dedi.

DAVETLİ LİSTESİ 6 BİN KİŞİ

AK Parti, bu talimat kapsamında bir program hazırladı. Kutlamalara, kuruluşundan bu yana görev almış bakan, milletvekillerinin yanı sıra teşkilat yöneticileri, belediye başkanları davet edildi. Davetli listesinin 6 bin kişi olduğu bildirildi. Vatandaşlar da katılacağı için törenlerin açık havada yapılmasının daha doğru olacağı düşünüldü. Bu kapsamda da Harikalar Diyarı seçildi.

16 YILIN EN KRİTİK DÖNEMEÇLERİ ANLATILACAK

Sabah'ın haberine göre, programda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım birer konuşma yapacak. Ardından AK Parti'nin kuruluşu, iktidara gelişi, kapatma davasından MİT krizine ve 15 Temmuz'a kadar önemli köşe taşlarının anlatıldığı bir film yayımlanacak. Etkinlikler kapsamında 16 yılı fotoğraflar ile anlatan bir sergi de açılacak. Ayrıca AK Parti hakkında çıkan tüm kitapların yer aldığı başka bir sergi daha organize ediliyor. Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  Teşkilata  Kesin  Talimat  Verdi  15  Temmuz  U  Gölgede  Bırakmasın    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER