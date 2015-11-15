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ERDOĞAN, TEK TEK KARŞILADI, AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ


ERDOĞAN, TEK TEK KARŞILADI, AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ
Tarih : 15 Kasım 2015, 14:53
Puan Ver : Erdoğan, Tek Tek Karşıladı, Aile Fotoğrafı Çekildi(6/10)4


Tüm dünyanın yakından takip ettiği G20 Liderler Zirvesi bugün resmen başladı.


 


Türkiye'nin dönem başkanlığında gerçekleştirilecek zirvede dünyanın en gelişmiş ekonomilerine sahip G20 ülkeleriyle Azerbaycan, İspanya, Malezya, Senegal, Singapur ve Zimbabve yer alıyor. İki gün sürecek zirveye, 2 bin 469 basın mensubunun yanı sıra 10 binden fazla konuk katılıyor.







Etiketler: Erdoğan  Tek  Tek  Karşıladı  Aile  Fotoğrafı  Çekildi    haber

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