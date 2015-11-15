

Tüm dünyanın yakından takip ettiği G20 Liderler Zirvesi bugün resmen başladı.







Türkiye'nin dönem başkanlığında gerçekleştirilecek zirvede dünyanın en gelişmiş ekonomilerine sahip G20 ülkeleriyle Azerbaycan, İspanya, Malezya, Senegal, Singapur ve Zimbabve yer alıyor. İki gün sürecek zirveye, 2 bin 469 basın mensubunun yanı sıra 10 binden fazla konuk katılıyor.