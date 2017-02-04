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ERDOĞAN TALİMATI VERDİ! TÜRKİYE ORADA ÜS KURACAK


ERDOĞAN TALİMATI VERDİ! TÜRKİYE ORADA ÜS KURACAK
Tarih : 04 Şubat 2017, 09:21
Puan Ver : Erdoğan Talimatı Verdi! Türkiye Orada Üs Kuracak(8/10)8


Türkiye, Antarktika kıtasına üs kurma konusundaki çalışmalarını hızlandırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce bazı üniversiteler ve STK'ların çalışmalar yaptığı bu konuda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı görevlendirdi.



Bakanlık, yol haritasını ve eylem planını belirledi. Bu yol haritasına göre, öncelikli olarak TÜBİTAK ve İTÜ'den bilim adamları ile uzmanların yer aldığı bir çalışma grubu oluşturulacak.



Türkiye'ye ait olacak üs için fizibilite yapacak olan heyet, Türkiye'nin nasıl, ne büyüklükte ve hangi konumda bilim üssü kurması gerektiğini netleştirecek.



Heyet, Türkiye'nin bilimsel çalışmalarının yönünü, üs kurmak için gereken bilimsel ekipman ile yapı malzemelerini tespit edecek.



Heyette; biyoloji, mühendislik, fizik, deniz bilimleri, jeofizik alanlarında uzmanlar olması bekleniyor. Bölgedeki hava kış aylarında eksi 80'leri bulduğu için heyet kasım ayında yola çıkacak.



Heyet, kıtada yaz döneminin yaşandığı 5 Kasım 2017 ve 15 Şubat 2018 tarihleri arasında kalacak.



BUZ KIRAN GEMİSİ



Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, bölgeye gemi ile seyahat edilmesini sağlayacak. Bu gemi, buz kıran niteliğine sahip olacak



Bakanlık şimdi, Türkiye envanterinde bulunan bu nitelikte gemileri araştıracak. Bu nitelikte gemi temin edilemezse, kiralama yoluna gidilecek.



Türkiye'den bölgeye denizyolu ile seyahat 24 gün sürüyor. Bakanlık, yaptığı ön çalışmayla, ilk aşama için 2 milyon 800 bin dolarlık bir bütçe belirledi.



TBMM'DEN GEÇECEK



Konuya yönelik uluslararası anlaşmanın da bu arada TBMM'den geçmesi sağlanacak.



2014'te TBMM'ye sunulan Antarktika Antlaşması'nın kabulüne ilişkin düzenlemenin, genel kurulda kabul süreci hızlandırılacak.



 



kaynak:sabah








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