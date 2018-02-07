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Erdoğan Talimat Vermişti! 180 Günlük Eylem Planının Yüzde 90'ı Tamamlandı
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Erdoğan Talimat Vermişti! 180 Günlük Eylem Planının Yüzde 90'ı Tamamlandı

ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ! 180 GÜNLÜK EYLEM PLANININ YÜZDE 90'I TAMAMLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatını verdiği 180 günlük eylem planı yüzde 90 hayata geçti. Hükümetin attığı adımların başında istihdamı arttıracak önlemler geldi.

Tarih : 07 Şubat 2018, 17:50
Puan Ver : Erdoğan Talimat Vermişti! 180 Günlük Eylem Planının Yüzde 90'ı Tamamlandı(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye yeniden döndüğü 3 Olağanüstü Kongre'de bakanlara 180 günlük yol haritalarını hazırlamaları ve vatandaşın günlük hayatını kolaylaştırmaları talimatını vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine bakanların hazırladığı 180 günlük eylem planı 2017 haziran sonunda uygulanmaya başladı. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, savunmadan içişlerine kadar pek çok alanda milyonları ilgilendiren düzenlemeler hayata geçirildi. Eylem planının hayata geçen bazı başlıkları şöyle:

TAŞERONA KADRO SEVİNCİ

Hükümetin attığı adımların başında istihdamı arttıracak önlemler geldi. Özellikle yaşanan taşeron sorunu çözüme kavuşturuldu. 900bin taşeron işçisi kadro sevinci yaşadı.

ŞİP ŞAK TAPU

Çevre ve Şehircilik bakanlığının tapu işlemelerini kolaylaştırmak için elektronik ortama geçildi. İnternet üzerinden tapu işlemlerini yapabilen vatandaşlar zaman kaybından kurutuldu.

SOFRALARA UCUZ ET

Et fiyatları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yürüttüğü proje aşağı çekildi. Vatandaş ucuz et alma fırsatı yakaladı.

BABAYİĞİTLER AÇIKLANDI

Bu süreçte sanayinin geliştirilmesi için de önemli çalışmalar yapıldı. Türkiye'nin yerli otomobilini yapmak için ortaya çıkan babayiğitler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Türkiye'nin Savunma Sanayisinin güçlendirilmesi içinde birçok projeye imza atıldı.

ARAÇ İŞLEMLERİ NOTERE

Türkiye'nin Suriye sınırına güvenli duvarı tamamlanarak yasadışı girişlerin büyük ölçüde önüne geçildi. Araç tescil işlemleri ise Noterlere devredildi.

ENERJİDE MİLLİ DÖNEM

Yerli ve milli enerjinin desteklenmesi için ekonomi paketi hazırlandı. Sağlık alanında devrim niteliği taşıyan şehir hastaneleri projelerine hız verildi. Eğitim alanında hazırlanan yeni müfredat uygulanmaya başlanırken liselere giriş sistemi ve üniversite sınav sistemi güncellendi.

MİLLİ SOSYAL MEDYA

Eylem planı kapsamında güvenli iletişim için milli çözüm projesi hayata geçirildi. PTT Mesenger ismi verilen sistem ilk olarak Bakanlar Kurulu toplantısından tanıtıldı. Proje ilk olarak kamuda kullanıldıktan sonra vatandaşın hizmetine açılacak.

PROJELER HIZLA SÜRÜYOR

Türkiye'nin yürüttüğü dev projelerde de önemli mesafeler kat edildi. Asrın projesi olarak nitelendirilen Kanal İstanbul'un güzergahı belirlendi. Dünyanın en büyükleri arasında girecek olan 3'üncü havalimanı için geri sayım hız kazandı. Havalimanının 29 EkimCumhuriyet Bayramına yetişmesi için çalışmalar devam ediyor. Çanakkale Boğazının ilk köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapı mı da tüm hızı ile sürüyor. Kaynak: YeniŞafak

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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