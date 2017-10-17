ERDOĞAN TALİMAT VERDİ, SOMALİLİ 35 YARALI TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ!
Somali'de 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıda yaralanan 35 kişi, Erdoğan'ın talimatıyla tedavi edilmek üzere askeri ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.
Türkiye bir kez daha yardımseverliğini dünyaya gösterdi. Somali'de 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıda yaralanan 35 kişi tedavi edilmek üzere askeri ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.
ERDOĞAN TALİMAT VERDİ, 35 SOMALİLİ YARALI TÜRKİYE'DE
Somali'de gerçekleşen bombalı saldırıda yaralananlardan 35'i akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonucu askeri uçakla Türkiye'ye getirildi. Yaralıların getirildiği havaalanında sağlık ekipleri de gerekli önlemleri aldı.
ESKİ SAĞLIK BAKANI İLE SOMALİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ KARŞILADI
Uçağın piste inmesinin ardından Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ve Somali Ankara Büyükelçisi Jama Abdullahi Muhammed'i ile beraberindeki heyet yaralıları karşıladı.
"35 YARALI VE YANLARINDA 34 REFAKATÇİLERİ VAR"
Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, şöyle konuştu:
Somali'de kardeşlerimiz var ve o kardeşlerimizden vefat edenlerin yanı sıra ağır yaralılar var. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı ve AFAD'tan bir ekip hep beraber silahlı kuvvetlerimizin bir uçağı ile Somali'den bugün yaralıları Türkiye'ye getirdiler. 35 yaralı var, yanlarında 34'te refakatçileri var.
YARALILARDAN 13'ÜNÜN DURUMU AĞIR
Şimdi arkadaşlardan uçağın içinde çok kısa bir bilgi aldık, 13'ü ağır yaralı, içlerinde yanıklı vakalar var, başlarından ağır yaralanlar var. Yaralıların içinde 3'te çocuk var. Toplamda 35 yaralı getirmiş olduk. Uçağı bir hastaneye, yoğun bakım alanına çevirerek yaralıları sağ salim buraya kadar getirdik. Bu yaralıların bir kısmı Polatlı Devlet Hastanesi'ne, bir kısmı Numune Devlet Hastanesi'ne bir kısmı da Gülhane Hastanemize götürülecek. Özellikle yanıklı ve ağır tarvmalı olanlar Numune Hastanesi'ne ve Gülhane Hastanesi'ne götürülmüş olacak. Sağlık Bakanlığı'mızdan 33 personel Somali'de. İhtiyaç duyulursa benzeri bir operasyonu tekrarlayabiliriz.
Kaynak: haberinburada
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