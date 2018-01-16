ERDOĞAN TALİMAT VERDİ, KİT'LERLE İLGİLİ DÜZENLEME GELİYOR
Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron olarak çalışan KİT'lerle ilgili yeni bir düzenleme yaptıklarını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan taşeron işçiler ile ilgili çok önemli son dakika açıklaması geldi. Sarıeroğlu, KİT'lerdeki yaklaşık 50 bin taşeron işçi için de ayrı bir çalışma yapılması kararını aldıklarını söyledi
50 BİN KİT İÇİN ÇALIŞMA YAPILMASI KARARI VERİLDİ
KHK ile çıkarılan taşeron düzenlemesine ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Sarıeroğlu, KİT'lerdeki yaklaşık 50 bin taşeron işçi için de ayrı bir çalışma yapılması kararını aldıklarını açıkladı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA AÇIKLAMIŞTI
Farklı formüller bu konuda gündeme gelmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da KİT'lerdeki taşeronlar ile ilgili çalışma yapılacağını söylemişti.
Kaynak: haberinburada
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