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Erdoğan talimat verdi, Diyanet'ten açıklama geldi: Çalışıyoruz!

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ, DİYANET'TEN AÇIKLAMA GELDİ: ÇALIŞIYORUZ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Birlik olun" çağrısı üzerine Diyanet'ten sözde ilahiyatçılarla ilgili "İstismarcı söylemlere karşı titizlikle çalışıyoruz!" açıklaması geldi.

Tarih : 11 Mart 2018, 20:30
Puan Ver : Erdoğan Talimat Verdi, Diyanet'ten Açıklama Geldi: Çalışıyoruz!(9/10)5

Son zamanlarda gündemi işgal eden sözde ilahiyatçılarla ilgili Erdoğan'dan Diyanet'e gelen "Birlik olun" çağrısı üzerine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan sözde ilahiyatçılara "Diyanet istismarcı söylemlere karşı gerekli çalışmaları titizlikle yapıyor!" uyarısı geldi.

"BİRLİK OLUN"

Erdoğan şunları söylemişti:

Son zamanlardaki bazı ortaya çıkıp da din adına ahkam kesenler var ya, bu noktada da açık net söylemem lazım.

Herkese diyoruz ki Diyanet İşleri Başkanlığımız, ilahiyatçılarımız, ilahiyat fakültelerimiz bu konuda bir araya gelip istişareleri ile şuraları ile gereken cevabı bunlara vermeli.

"TİTİZLİKLE ÇALIŞIYORUZ"

İşte Erbaş'ın sözlerinden satır başları:

Toplumumuzun birlik ve kardeşlik harcını oluşturan İslam ve onun değerleri üzerinden, özensiz haber ve yorumlarla yanlış algılar oluşturarak, adeta İslam'ın kendini hedef almaya neden olan yaklaşımlar da kabul edilemez.

Başkanlığımız yasal sorumluluğu gereği, yanlış dini bilgilerle milletimizi yanıltan, birlik beraberliğimizi zedeleyen, ayrıştırıcı ve dinin hakikatlerinden uzak, istismarcı söylem, kişi ve gruplara karşı gerekli araştırma ve çalışmaları titizlikle yaparak sürekli milletimizi bilgilendirmeye devam edecektir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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