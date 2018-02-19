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Erdoğan Talimat Verdi, Bahçesaray-Gevaş Arasına İki Yeni Tünel Yapılacak

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ, BAHÇESARAY-GEVAŞ ARASINA İKİ YENİ TÜNEL YAPILACAK

Kışın olumsuz hava koşullarının etkili olması ve aylarca yolunun kapalı kalmasından dolayı dokuzuncu gezegen olarak adlandırılan Van Bahçesaray'da, Erdoğan'ın talimatıyla 224 milyon liralık iki tünel inşa ediliyor.

Tarih : 19 Şubat 2018, 15:30
Puan Ver : Erdoğan Talimat Verdi, Bahçesaray-Gevaş Arasına İki Yeni Tünel Yapılacak(10/10)6

Kışın olumsuz hava koşullarının etkili olması ve aylarca yolunun kapalı kalmasından dolayı 'dokuzuncu gezegen' olarak adlandırılan Van'ın Bahçesaray ilçesine 224 milyonluk iki ayrı tünel inşa ediliyor. Bahçesaray ilçesinde 2016 yılında Türkiye'nin ilk prefabrik kar tünelinin hizmete girmesiyle birlikte Gevaş-Bahçesaray yoluna maliyeti 224 milyonluk olan, 9 kilometrelik ikinci bir tünel projesi yakın zamanda ihaleye çıkıyor. Aylarca yolunun kapalı kalmasından dolayı 'dokuzuncu gezegen' olarak adlandırılan Bahçesaray, dev tünel projesi ile dünyaya bağlanacak.

"MESAFE 100 KM'DEN 29 KM'YE İNECEK"

İHA'ya konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Gevaş-Bahçesaray yoluna 9 kilometre uzunluğunda iki yeni tünel yapılacağını belirtti. Dev tünel projesinin kılavuz planının onaylanmasıyla birlikte Gevaş-Bahçesaray arasındaki mesafenin 100 kilometreden 29 kilometreye ineceğini belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan, hayallerin gerçekleştiğini ifade etti. Orhan, "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızın hazırladığı çok önemli bir proje bu. Bahçesaray ile Gevaş arasında yeni bir güzergah belirlenmiş oldu. Bahçesaray'ın yaklaşık 100 kilometrelik yolu, Gevaş-Bahçesaray arası 29 kilometreye iniyor. Bu yolun 9 kilometresi tünel. Burada iki ayrı tünel olacak. Bu tünellerden biri yaklaşık 8 kilometre, diğeri ise bir kilometrelik olmak üzere toplam 9 kilometrelik tünel yapılıyor. Tünel projesinin çalışması bitti. Bakanlık önümüzdeki günlerde bunun ihalesini gerçekleştirecek" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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