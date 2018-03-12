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Erdoğan Talimat Verdi! Ankaralı İş Adamlarının Uçak Sorunu Çözülüyor
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Erdoğan talimat verdi! Ankaralı iş adamlarının uçak sorunu çözülüyor

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ! ANKARALI İŞ ADAMLARININ UÇAK SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Ankaralı iş adamlarının uçak sorununa Cumhurbaşkanı Erdoğan el attı. Ankara'dan yurt dışına 8-10 sefer yapıldığını öğrenen Erdoğan, durumun düzeltilmesi için talimat verdi.

Tarih : 12 Mart 2018, 13:10
Puan Ver : Erdoğan Talimat Verdi! Ankaralı İş Adamlarının Uçak Sorunu Çözülüyor(8/10)4

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'dan Ankara'dan yurt dışına günlük 8-10 sefer yapıldığını öğrenince şaşıran Cumhurbaşkanı Erdoğan durumun düzeltilmesi için talimat verdi. Erdoğan'ın talimatı sonrasında Ankaralı iş adamlarının yurt dışı seyahatlerinde yaşadığı uçak sorunu da çözülmüş oldu. Ekim ayında 4 yeni hat açılırken önümüzdeki 5-6 ay içerisinde 8 yeni hattın daha açılacağının müjdesi verildi.

"ABARTTIĞIMI DÜŞÜNDÜ"

Ankara'nın potansiyelini ortaya koyabilmesi için yurtdışına direkt uçuşların önemine dikkat çeken ATO Başkanı Gürsel Baran Dünya Gazetesi'ne verdiği röportajında şunları söyledi;

" Göreve geldiğimizden bu yana geçen 15 aylık sürede her çaldığımız kapıda bu konuyu gündeme getirdik. Cumhurbaşkanımız da konu ile çok ilgilendi. En son bizi külliyeye davet etti. Kendisini ziyaret etmeye gittiğimizde Ankara'nın bütün sorunları görüşme fırsatımız oldu. O gün yurtdışı uçuşlarla ilgili Ankara'da günde 8-10 sefer varken İstanbul'da 500 sefer olduğunu söyledim. Abarttığımı düşündü. Sonra birkaç görüşme gerçekleştirip, durumun daha da vahim olduğunu öğrendik. Düzeltilmesi talimatını verdi. Ekim ayındaki toplantımızda Ankara'dan yurtdışına 4 yeni hattın açıldığını duyurduk. Doluluk oranları yüzde 80'lerde. 5-6 ay içinde 8 yeni hat daha açılacak."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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