

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi arabistan Veliaht Prensi, Bakanlar Kurulu Bas?kan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Naif bin Abdulaziz Al-Suud'u kabul etti.







Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu genel görüşmeleri için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Abdulaziz Al-Suud ile görüştü.







Görüşme, Erdoğan'ın konakladığı otelde gerçekleşti.