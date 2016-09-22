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ERDOĞAN, SUUDİ PRENSİ KABUL ETTİ


ERDOĞAN, SUUDİ PRENSİ KABUL ETTİ
Tarih : 22 Eylül 2016, 08:57
Puan Ver : Erdoğan, Suudi Prensi Kabul Etti(0/10)


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi arabistan  Veliaht Prensi, Bakanlar Kurulu Bas?kan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Muhammed  bin Naif bin Abdulaziz Al-Suud'u kabul etti.



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu genel görüşmeleri için New  York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Abdulaziz Al-Suud ile  görüştü.



Görüşme, Erdoğan'ın konakladığı otelde gerçekleşti.








Etiketler: Erdoğan  Suudi  Prensi  Kabul  Etti    haber

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