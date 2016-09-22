ERDOĞAN, SUUDİ PRENSİ KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi arabistan Veliaht Prensi, Bakanlar Kurulu Bas?kan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Naif bin Abdulaziz Al-Suud'u kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu genel görüşmeleri için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Abdulaziz Al-Suud ile görüştü.
Görüşme, Erdoğan'ın konakladığı otelde gerçekleşti.
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