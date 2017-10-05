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ERDOĞAN, SUİKAST TİMİNE VERİLEN CEZAYLA İLGİLİ İLK KEZ KONUŞTU: BU DÜNYA ETME BULMA DÜNYASI


Erdoğan, Suikast Timine Verilen Cezayla İlgili İlk Kez Konuştu: Bu Dünya Etme Bulma Dünyası
Tarih : 05 Ekim 2017, 17:30
Puan Ver : Erdoğan, Suikast Timine Verilen Cezayla İlgili İlk Kez Konuştu: Bu Dünya Etme Bulma Dünyası(9/10)5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, suikast timi davasıyla ilgili ilk kez konuştu. Erdoğan, "Bu dünya etme bulma dünyasıdır. Samimi olmazsan, dürüst olmazsan bunun cezasını ama bu dünyada ama ebedi alemde muhakkak çekeceksin." yorumunda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Hassas bir dönemde bir kez daha sizlerle birlikte istişare etme imkanı bulduk. İçinde bulunduğumuz kadim coğrafya gerçekten de sancılı bir dönemden geçiyor. Bu dönemin parolası da böl, parçala, yönet hatta yut. Bu taktik bir kez daha bölgemizde tedavüle sokulmuştur. Suriye'nin kuzeyinde itirazlarımıza rağmen oluşturulmaya çalışılan terör kantonları bu karanlık projenin planıdır.

"SENARYO DEĞİŞMİYOR"

Bundan bir asır önce dönemin sömürgecileri ulusçuluk kartını açmışlardır. Şu anda etnik ve mezhepsel yönden dizayn etmeye çalışıyorlar. Babalarının yerini oğullar, zalimlerin yerini başka zalimler almakla birlikte senaryo değişmiyor. Sözler hiçbir zaman tutulmamış, hayaller gerçekleşmemiştir.

Aradan geçen onca süreye rağmen komşular arasındaki sorunlar bölgenin yakasını bırakmamıştır. Yaraların esas sebebi budur. Tarih bir ibret vesikası olduğu kadar istikbalin de pusulasıdır.

Güçlü Türkiye bölgesel huzur ve istikrarın güvencesi demektir. Kurulan tezgahı sahiplerinin başına geçiren ülke demektir. Ülkemiz içerden ve dışardan kuşatılmaya çalışılıyor. Biz ülkemize çizilen sınırlara 'eyvallah' demediğim, üzerimize giydirilmeye çalışılan deli gömleğini yırtıp attığımız için hedef alınıyoruz.

SUİKAST TİMİ DAVASI KARARI

15 Temmuz darbe girişiminin bir kısım failleri ile ilgili mahkeme kararını dün açıkladı. Bu dünya etme bulma dünyasıdır. Samimi olmazsan, dürüst olmazsan bunun cezasını ama bu dünyada ama ebedi alemde muhakkak çekeceksin. Bunlar samimi değil. Bu ülkeyi parçalamak için bu adımları attılar. Mücadelemizi de sonuna kadar devam ettireceğiz. Her türlü adımı atacağız.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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