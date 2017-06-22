

Haziran ayı meclis toplantısında konuşan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yerli otomobili Kayseri'de üretebileceklerine inandıklarını belirterek, gelişmişlik anlamında da risklerin dağılımı anlamında da yatırım yerinin Kayseri olması gerektiğini söyledi.







Kayseri'nin ihracat rakamlarını artırmak için katma değerli üretimin şart olduğunu vurgulayan Büyüksimitci, şu an gündemde olan yerli otomobil üretiminde Kayseri'nin de bir yerde yer alması gerektiğini ifade etti







kaynak:haber7