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erdoğan söz almıştı! rekabet başladı

ERDOĞAN SÖZ ALMIŞTI! REKABET BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, üretimi için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan söz aldığı yerli otomobil, paylaşılamıyor.

Tarih : 22 Haziran 2017, 10:42
Puan Ver : Erdoğan Söz Almıştı! Rekabet Başladı(8/10)6


Haziran ayı meclis toplantısında konuşan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yerli otomobili Kayseri'de üretebileceklerine inandıklarını belirterek, gelişmişlik anlamında da risklerin dağılımı anlamında da yatırım yerinin Kayseri olması gerektiğini söyledi.



Kayseri'nin ihracat rakamlarını artırmak için katma değerli üretimin şart olduğunu vurgulayan Büyüksimitci, şu an gündemde olan yerli otomobil üretiminde Kayseri'nin de bir yerde yer alması gerektiğini ifade etti



 



kaynak:haber7








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