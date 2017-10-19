Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta ruhsatsız kömür ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçilerden Sekvan Üstün'ün ailesini telefonla arayarak taziyede bulundu.

AK PARTİ'Lİ HEYET ACILI AİLEYİ ZİYARET ETTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, beraberinde AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, AK Parti Şırnak İl Başkanı Halil İbrahim Erkan ile birlikte hayatını kaybeden Üstün'ün ailesini ziyaret etti.

ZİYARET SIRASINDA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ARADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziyelerini ileten Çalık, daha sonra durumu telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile paylaştı. Daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık'ın telefonundan acılı aileyi arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba Teter Üstün'ü teselli edip başsağlığı diledi. Teter Üstün'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aramasından dolayı teşekkür etti.

MADENCİNİN EŞİYLE DE GÖRÜŞTÜ, TESELLİ ETTİErdoğan, hayatını kaybeden işçinin eşi 6 çocuk annesi Zeynep Üstün ile de görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, "Allah sabırlar versin. Yavrularınızın gözlerinden öperim. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Malum biz kazaya ve kadere inanmış insanlarız. Kaza da, kader de hepsi rabbimden. Sizin de bunlara inandığınızı biliyorum. Onun için Allah'tan sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı. Zeynep Üstün'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

7 İŞÇİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Şırnak'ta kaçak faaliyet gösteren kömür ocağında dün meydana gelen göçükte 7 işçi hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: haberinburada