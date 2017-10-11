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Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
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ERDOĞAN: SIRBİSTAN'LA 5 BİN TON ET İTHALATI İÇİN ANLAŞTIK


Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
Tarih : 11 Ekim 2017, 16:40
Puan Ver : Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık(9/10)5

Sırbistan ile Türkiye arasında atılan imzalara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün buradan 5 bin ton et ithalatı ile ilgili imzalar atıldı" dedi.

"BELGRAD-SARAYBOSNA YOLU İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR HAYATA GEÇECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu zor topografik yapının olduğu bölgede bu yollar da inşallah yapılacaktır. Bu vesile ile Belgrad-Saraybosna yolu ile ilgili çalışmaları dostum Vucic'in çalışmaları ile hayata geçireceğiz. Tabii ki Novi Pazar'ı yakından ilgilendiren yakında hayata geçeceğine inandığım bu yol bölgede barış ve kardeşlik köprüsü olacaktır" ifadelerini kullandı.

2 GÜNDE 16 ANLAŞMA

Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. Dün 12 anlaşmaya imzamızı koyduk. Bugün de 4 anlaşmayı burada imzaladık. İki günde 16 imza attık. Hayırlı olsun" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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