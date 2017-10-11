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Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
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Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, FETÖ Yuhalandı

ERDOĞAN SIRBİSTAN'DA KONUŞURKEN, FETÖ YUHALANDI

Sırbistan ziyareti kapsamında gittiği Sancak bölgesinin Novi Pazar şehrinde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile ilgili konuşurken meydanda bulunan halk FETÖ'yü yuhaladı.

Tarih : 11 Ekim 2017, 17:50
Puan Ver : Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı(5/10)1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti kapsamında gittiği Sancak bölgesinin Novi Pazar şehri, ziyaret dolayısıyla adeta doldu taştı. Erdoğan'ın FETÖ ile ilgili ifadeleri sırasında meydanda bulunan Novi Pazar halkının FETÖ'yü yuhaladığı duyuldu.

ERDOĞAN'I GÖRMEK İSTEYENLER PENCERELERE ÇIKTI

Sırbistan'ın farklı şehirlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için Novi Pazar'a akın eden binlerce insan, şehrin sokaklarını doldurdu.

7 yıl sonra yeniden Novi Pazar'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti, Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı şehirde adeta bayram havası yaşattı. Şehrin dört bir yanına "Türkiye", "Novi Pazar'a hoş geldiniz" pankartları ve Türk bayrakları asılırken, insanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görebilmek için pencerelere ve yüksek binaların çatılarına çıktı.ELLERİNDE TÜRK BAYRAKLARI TAŞIDILAR

Şehrin meydanında kurulan sahnenin çevresini dolduran kalabalık, ellerinde Türk bayraklarının yanı sıra Sırbistan ve Sancak bayrakları da taşıdı.BELEDİYE ÖNÜNDE İNSANLARA HİTAP ETTİ

Novi Pazar'ı Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Novi Pazar Belediyesi önünde kurulan sahnede kendisini görmek için şehre gelen insanlara hitap etti.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde şehirde karadan ve havadan geniş güvenlik önlemleri alınırken, birçok cadde de araç trafiğine kapatıldı.ERDOĞAN FETÖ İLE İLGİLİ KONUŞTU, FETÖ YUHALANDI

Erdoğan, Novi Pazar Büyükşehir Belediyesi önünde yaptığı konuşmada, FETÖ ile mücadelede Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in verdiği desteği ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradaki kardeşlerimizin gönlündeki yerimizin sözde olmadığını 15 Temmuz darbe girişiminde Vucic'in desteğini unutmam mümkün değil. Değerli dostum Vucic'in FETÖ'ye karşı nasıl bir mücadele verdiğini biliyorum. FETÖ denilen ihanet çetesini ülkemizden olduğu gibi Balkanlar'dan da söküp atacağız. Bu hususta Sayın Vucic'e güvenimiz ve itimadımız tam. 15 Temmuz gecesi bize ilk destek veren liderlerden biri de Vucic olmuştur" dedi. Erdoğan'ın FETÖ ile ilgili ifadeleri sırasında meydanda bulunan Novi Pazar halkının FETÖ'yü yuhaladığı duyuldu.

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Kaynak: haberinburada



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