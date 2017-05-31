ERDOĞAN, ŞEHİT POLİSLERİN AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın bombalanması sonucu şehit olan Başkomiser Bülent Yurtseven'in ailesini ziyaret etti. Ziyarette aile üyelerinin Ramazan ayını tebrik edip, kendileriyle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Yurtseven için yapılan duaya katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Sur'da bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda şehit düşen özel harekat polisi Mehmet Bora Tayfur'un ailesine ziyarette bulundu. Ziyaretlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de eşlik etti.
kaynak:sabah
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