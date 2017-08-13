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ERDOĞAN, ŞEHİT EREN BÜLBÜL'ÜN ANNESİYLE GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI


Erdoğan, Şehit Eren Bülbül'ün Annesiyle Görüşmesini Anlattı
Tarih : 13 Ağustos 2017, 19:40
Puan Ver : Erdoğan, Şehit Eren Bülbül'ün Annesiyle Görüşmesini Anlattı(8/10)4

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da Expo Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

ERDOĞAN EREN'İN ANNESİYLE GÖRÜŞTÜ

Konuşması boyunca önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maçka'da şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü de unutmadı.

"13 EVLADINLA CENNETİ TEMİNAT ALTINA ALDIN"

Eren'in annesiyle görüştüğünü belirterek, "Allah rahmet eylesin. Eren kaç kardeş biliyor musunuz? Bunlar 13 kardeşler. Anneye bak anneye. Ayşe Hanım'ın 13 evladı vardı bir tanesi de Eren'di. Bana dedi ki, 'Siz en az 3 dediğiniz zaman ben yanlış mı yaptım diye düşündüm' dedi. Dedim, 'Olur mu? Sen Allah'ın ve Resulü'nün dediğini yaptın. Sen cenneti 13 evladınla teminat altına aldın" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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