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Erdoğan: Savunma Sanayi Müsteşarlığı Cumhurbaşkanlığına Bağlandı, Çünkü Fetö İstila Etmişti
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ERDOĞAN: SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLANDI, ÇÜNKÜ FETÖ İSTİLA ETMİŞTİ


Erdoğan: Savunma Sanayi Müsteşarlığı Cumhurbaşkanlığına Bağlandı, Çünkü FETÖ İstila Etmişti
Tarih : 29 Aralık 2017, 01:10
Puan Ver : Erdoğan: Savunma Sanayi Müsteşarlığı Cumhurbaşkanlığına Bağlandı, Çünkü Fetö İstila Etmişti(5/10)1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Çad'dan Tunus'a geçerken uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, gazetecilerin 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Cumhurbaşkanı'na bağlanmasıyla ilgili sorusuna cevap verdi.

"FETÖ İSTİLA ETMİŞTİ, HÜCRELERİNE GİRMİŞLER"

Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın Cumhurbaşkanlığı'na bağlanmasının gerekçesi nedir?

"Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile ilgili Başbakan olarak 11 yıllık tecrübem var. Nerelerde aksama var, nerelerde yok, yakından gördüm. Havelsan, Aselsan, TAI vs. hepsi kendi başına bir hegemonya oluşturdukları zaman netice almak mümkün olmuyor. Buraları da FETÖ istila etmişti. Ne kadar temizlik yaparsanız yapın, hala oraların hücrelerine kadar sinmişler, girmişler. Bahsettiğim kurumlar, bu ülkenin en güçlü üniteleri, kuruluşları.

"7 KİŞİLİK BİR EKİPLE YÖNETECEĞİZ"

Başbakan da savunma sanayinde icra komitesinde olacak. Konsey içinde İçişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı ve Savunma Sanayi Müsteşarı var. Yedi kişilik bir ekiple bunu böyle yöneteceğiz. Buradan seri kararlar çıkartmak ve çok başlılığı ortadan kaldırıp süratle netice almak istiyoruz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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