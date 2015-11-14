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ERDOĞAN SALDIRIYI KINADI: SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ


ERDOĞAN SALDIRIYI KINADI: SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ
Tarih : 14 Kasım 2015, 11:17
Puan Ver : Erdoğan Saldırıyı Kınadı: Sözün Bittiği Yerdeyiz(5/10)4


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'daki terör saldırıları ile ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'teki saldırıyla ilgili, "Bir konser salonunda yaşanan rehin alma hadisesinin de hiçbir insani ve ahlaki değerle izahı mümkün değildir. Bu elim hadise, terörizm konusunda uzun süredir dile getirdiğimiz hassasiyetlerin ne kadar isabetli olduğunu acı bir şekilde göstermiştir" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'teki saldırıyla ilgili, "Ülkem ve milletim adına mevkidaşım Sayın Hollande'a ve Fransız halkına kayıpları için taziyelerimi sunuyor yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi. Erdoğan şunları söyledi:



"Bu elim hadise terörizm konusunda uzun süredir dile getirdiğimiz hassasiyetlerin ne kadar isabetli olduğunu acı bir şekilde göstermiştir. Uluslararası toplum olarak terörizme karşı bir mutabakatın olması gerektiğini hep ifade ettik ve terörizme karşı mücadelemizi de hassasiyetle sürdürdük, sürdürüyoruz. Ancak artık terörizmle mücadele konusunda sözün bittiği yerde olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Bunun artık ön plana çıkması gereken bir dönemde olduğunu özellikle hatırlatmak istiyorum."








Etiketler: Erdoğan  Saldırıyı  Kınadı  Sözün  Bittiği  Yerdeyiz    haber

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