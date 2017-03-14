

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savaşta bile sağlık görevlilerine ateş açılmaz. Ha Hollandalı gibi olursa açar, onu da söyleyeyim. Biz Hollanda'yı ve Hollandalıları Srebrenitsa katliamından tanırız.



Onların cibilliyetinin karakterinin ne kadar bozuk olduğunu 8 bin Boşnak'ı orada nasıl katlettiklerinden tanırız, bunları iyi biliriz" dedi. Erdoğan, Hollanda ile ilgili şöyle konuştu: "Mesele ne? Yarın orada seçim varmış. İşte bir tane ırkçı, bir tane de şu andaki yönetimde bulunan parti, ikisi yarışıyormuş. Eee? Ben de şimdi buradan Hollanda'ya Almanya'ya sesleniyorum. Türkiye'ye düşmanlık güdenlere, oralardaki tüm yabancılara Müslüman kardeşlerime diyorum ki “Gelin oylarınızı verirken sakın ha bu ikiliye oy vermeyin.”







kaynak:milliyet