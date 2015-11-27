

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'ta toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan konuşmasında Suriye sınırında düşen Su-24 tipi Rus uçağına ilişkin olarak, "Suriye'de 380 bin cana mal olan devlet terörü uygulayan Esed rejimine destek olmak, ateşle oynamaktır. Ilımlı muhalifleri vurmak, ateşle oynamaktır. Bize olmadık ithamlarda bulunmak, vatandaşlarımıza eziyette bulunmak, ateşle oynamaktır. Yardım TIR'larını vurmak ateşle oynaktadır. Rusya'ya samimi olarak ateşle oynamamasını tavsiye ediyoruz" dedi.