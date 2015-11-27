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ERDOĞAN: RUSYA'YA ATEŞLE OYNAMAMASINI TAVSİYE EDİYORUZ


ERDOĞAN: RUSYA'YA ATEŞLE OYNAMAMASINI TAVSİYE EDİYORUZ
Tarih : 27 Kasım 2015, 14:42
Puan Ver : Erdoğan: Rusya'ya Ateşle Oynamamasını Tavsiye Ediyoruz(9/10)10


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'ta toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan konuşmasında Suriye sınırında düşen Su-24 tipi Rus uçağına ilişkin olarak, "Suriye'de 380 bin cana mal olan devlet terörü uygulayan Esed rejimine destek olmak, ateşle oynamaktır. Ilımlı muhalifleri vurmak, ateşle oynamaktır. Bize olmadık ithamlarda bulunmak, vatandaşlarımıza eziyette bulunmak, ateşle oynamaktır. Yardım TIR'larını vurmak ateşle oynaktadır. Rusya'ya samimi olarak ateşle oynamamasını tavsiye ediyoruz" dedi.








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