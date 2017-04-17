ERDOĞAN, REFERANDUMDA TARİHİ ZAFER İLAN ETTİ
Türkiye'de dün yapılan anayasa değişikliği halk oylaması sonuçları, Kıbrıs Türk ve Rum basınında geniş yer buldu.
KKTC'nin en çok satan gazetesi Kıbrıs, halk oylamasını "Türkiye'de yeni dönem" başlığıyla verirken, Kıbrıs Postası haberinde "Burun farkıyla yeni Türkiye" başlığını kullandı. Gazete, halk oylamasında çok küçük bir oranla bu anayasa değişikliğinin kabul edildiğini aktardı.
Vatan Gazetesi, "Yeni anayasa için Türkiye seçimini yaptı" başlıklı haberinde, Anadolu Ajansı'nın (AA) verilerini kullandı. Diyalog gazetesinin haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sonuçların açıklanmasının ardından Türk halkına teşekkür ettiği, Başbakan Binali Yıldırım'ın birlik ve beraberlik mesajları verdiği belirtildi.
kaynak:sabah
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