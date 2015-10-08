ERDOĞAN: PUTİN'İ TEKRAR ARAMAM
Japonya'ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki ülke arasındaki gerilimin sıcak bir çatışmaya dönüşme ihtimalini bertaraf etmek için Putin'le görüşecek misiniz? Çatışma gibi bir endişe söz konusu mu?" sorusuna "Moskova'da Putin'le arife günü uzun bir konuşma yaptım. Ondan sonra neler yaşandı biliyoruz. Hava operasyonlarının başlaması akabinde telefonla görüştüm. Görüşmenin ardından hava sahası ihlali oldu. Bu şartlarda benim tekrar aramamın anlamı yok." yanıtını verdi.
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