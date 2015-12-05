

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İnovasyon Şampiyonları Ödül Töreni"nde hitap etti.







Uçak krizi sonrası Rusya'nın Türkiye'den tekstil ve gıda ürünleri ithalatını sınırlamasıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Alsan ne olur almasan ne olur. Başka kapıdan başka kaynaklar çıkar. Ve onlar da çıkıyor zaten. Bu konulardan hiç endişeniz olmasın. Dik duracağız ve asla eğilmeyeceğiz" dedi.







Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;







"2015 TÜBİTAK Ödül Töreni'ni gerçekleştirdik. Bu tür vesilelerle ümit verici faaliyetlerin olduğunu, ama daha fazlasına ihtiyacımızın olduğunu da biliyoruz.







Türkiye'ye sınıf atlatacak başarılara imza atacağımızı biliyoruz. Türkiye zengin enerji kaynaklarına sahip değil. Niçin, ısınmada elektrik üretiminde doğalgaz kullanıyoruz. Evet petrolün yüzde 90,5'unu, doğalgazın yüzde 98,5'u dışardan.







"KATAR ZİYARETİNDE ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK"







Doğalgazda Rusya'nın yanı sıra İran, Azerbaycan, petrolde de Irak dışında Suudi Arabistan gibi önemli tedarikçilerimiz var. Bunun yanında farklı temin yöntemleri de mümkün. Katar ziyaretimizde önemli adımlar attık. Başbakanımızın Azerbaycan ziyaretinde de adım atıldı.







"TÜRK AKIMI BİZİM TARAFIMIZDAN RAFA KALDIRILDI"







Akkuyu ve doğalgazın yansıması söz konusu değil. Basında Türk Akımı durdurulması yönünde haberler çıktı. Yalan yanlış haberlere inanmayın. Bu bizim tarafımızdan rafa kalkmış proje. Biz milliyiz, yerliyiz, bu ülke nerede ne zaman neyi konuşacağını da çok iyi bilir.







"TÜRKİYE KABİLE ÜLKESİ DEĞİL"







Şunu da herkesin bilmesi lazım. Türkiye kabile ülkesi değildir. Sınırlarımız üzerinde operasyon yapanlara karşı 1,2, 3 değil, tüm bunlara rağmen böyle bir netice doğmuştur. Gıda noktasında her taraf Rusya'ya yaptırım uygularken biz uygulamadık. Neden gönderiyorsunuz dediklerinde biz dedik ki bizim stratejik ortağımızdır.







"TÜRKİYE BUNLARLA YIKILACAK ÜLKE DEĞİL"







Sizin velev ki 1 milyar dolar ithalatınız olsun, Türkiye bunlarla yıkılacak ülke değil. Alsan ne olur, almasan ne olur? Alacak başka kapılar çıkar. Türkiye bunlarla yıkılacak ülke değil, başka kapıdan başka kaynaklar çıkar. Bu konulardan endişeniz olmasın, dik duracağız, eğilmeyeceğiz. Üretimimizi arttıracak, çalışmalara devam edeceğiz. Doğalgaz başta olmak üzere bu tür konular zaten gündemimizdeydi. Ekonomizi güçlendirme, savunma sanayisini geliştirme konusunda Türkiye olarak çok ciddi mesafe katetmekle beraber yüreğiniz bileğiniz ne kadar sağlam olursa olsun güçlü bir ekonominiz yoksa netice alamazsınız.







"UTANMASA PUTİN'İN YANINDA YER ALACAK"







Sahada kazanıp masada kaybetme konusu var. Diploması gücü güçlü olan bir ülke var, Türkiye. İçimizdeki bazı kesimlerin milletine ve ülkesine sıkıntıları olanlar var. Böyle bir zamanda ülkenin siyaseti bir olamazlarsa ne zaman bir olacaklar. Ana muhalefet neredeyse utanmasa Putin'in yanında yer alacak. Bu Esed'in yanında yer aldı zaten.







Bütün STK ve her şeyle biz bugün bir olacağız, beraber olacağız. Bu herhangi bir partinin sorunu değil, ülkemizin sorunudur. Siyasi rekabetle milli çıkarları ayıramayanları milletimizin vicdanına göndeiryorum. Biz bilim dediğimiz, inovasyon dediğimiz için bunlara da karşı çıkarlar biz diyoruz ya onun için.







"2053'ÜN MİMARI SİZ OLACAKSINIZ"







Önümüzdeki dönemde daha büyük şevkle, inançla daha çok çalışarak yolumuza devam edeceğiz. Türkiye 2023'le kalmayacak 2053'ün vizyonunu çizecek. Gençler 2053'ü göremeyeceğiz. 2053'ün mimarı siz olacaksınız.







"TÜRKİYE ARTIK KRİTİK EŞİĞİ AŞTI"







Sizin torunlarınız, yavrularınız 2053'ü inşa edecekler. Necip Fazıl'ın dediği gibi 'surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es' Türkiye artık kritik eşiği aşmıştır. Bugünkü Türkiye dünün Türkiyesi değil.







Husumet besleyen zarar görür. Biz kalbimizle Yunus Emrelerin Bektaşilerin Alparsların, Fatihlerin Gazi Mustafa Kemallerin torunlarıyız bunun böyle bilinmesini istiyoruz. Kim hangi tarafımızla muhattap olursa o tarafımızı görür. Bizden saygı bekleyenler bize saygı göstersinler. Bu düşüncelerle bir kez daha Türkiye inovasyon haftasının uğurlu olmasını diliyorum."