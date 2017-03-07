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ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİNDE GÜNDEM YOĞUN


ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİNDE GÜNDEM YOĞUN
Tarih : 07 Mart 2017, 13:44
Puan Ver : Erdoğan-Putin Görüşmesinde Gündem Yoğun(7/10)5


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moskova'da Vladimir Putin ile yapacağı görüşmede, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Suriye, Dağlık Karabağ, Karadeniz'de NATO'nun askeri varlığı gibi konuların ele alınması bekleniyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9-10 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'ya gerçekleştireceği ziyarette Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Planlanan görüşme iki liderin 24 Kasım'da yaşanan uçak krizinin ardından ikinci görüşme olacak.



Putin ve Erdoğan'ın yaşanan uçak krizinin ardından 7 ay sonra Saint Petersburg'da gerçekleştirdiği görüşmeyle tam anlamıyla 'barışma' süreci başlamıştı. Bazı uzmanlar o noktadan itibaren Türkiye-Rusya ilişkilerinin daha pragmatik, daha sert işbirliğine dönüşeceğini ifade etti.



 



kaynak:haberler








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