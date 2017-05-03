ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ
Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat 30 dakika sürdü.
Görüşmenin ardından çalışma yemeği ve heyetlerarası görüşmeye geçen Erdoğan ve Putin, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Başbaşa görüşmede Türk heyetinden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan hazır bulunurken, Rus heyetinde de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov da hazır bulundu.
kaynak:sabah
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