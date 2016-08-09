ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile 13.15'te Rusya'nın St. Petersburg kentine geldi. 9 ay sonra ilk temas gerçekleştirildi. İkili zirve bir saat 45 dakika sürdü. Heyetler arası görüşmenin ise hala sürdüğü kaydedildi.
Putin: Fırsat için teşekkür ederim
Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamaları şöyle;
Son yıllardaki ilişkimiz benzersiz bir nitelik taşıyor. Rus askerlerin ölümünden sonra ilişkiler yavaşladı.Bu görüşme her iki ülke halkının da yararına. Darbe kalkışmasından sonra Erdoğan'ı ilk arayanlardanım. Böyle bir fırsat için teşekkür ederim, hoş geldiniz. Bugün başbaşa ilişkilerimizi görüşme fırsatı bulacağız.
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