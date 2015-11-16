

Türkiye'nin dönem başkanı olduğu G20 Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Erdoğan, günün son görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.







G20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Regnum Otel'deki basına kapalı görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmede Türk tarafından Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Rus tarafından da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov hazır bulundu.







Basın mensuplarının görüntü aldığı sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Merkel ile görüşmeniz nasıl geçti?" sorusu üzerine Putin, İngilizce olarak "good very good" diyerek gülümsedi.







NELER KONUŞULDU?







Saat 00.20'de başlayan görüşmede Suriye ve mülteci sorunu ele alındı. Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Esad'ı destekleyen Putin'e bu tavra yönelik çekincelerini aktardı. Esad'ın değişmemesi halinde sorunların ve çatışmaların artacağına yönelik mesajlar verdi.