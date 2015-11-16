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ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ


ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ
Tarih : 16 Kasım 2015, 10:05
Puan Ver : Erdoğan-Putin Görüşmesi(8/10)8


Türkiye'nin dönem başkanı olduğu G20 Liderler Zirvesi kapsamında  Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Erdoğan, günün son görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir  araya geldi.

 

G20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Regnum Otel'deki basına kapalı  görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmede Türk tarafından Dışişleri Bakanı  Feridun Sinirlioğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun ile MİT  Müsteşarı Hakan Fidan, Rus tarafından da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov  hazır bulundu.

 

Basın mensuplarının görüntü aldığı sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın,  "Merkel ile görüşmeniz nasıl geçti?" sorusu üzerine Putin, İngilizce olarak "good  very good" diyerek gülümsedi.

 

NELER KONUŞULDU?

 

Saat 00.20'de başlayan görüşmede Suriye ve mülteci sorunu ele alındı. Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Esad'ı destekleyen Putin'e bu tavra yönelik çekincelerini aktardı. Esad'ın değişmemesi halinde sorunların ve çatışmaların artacağına yönelik mesajlar verdi.








Etiketler: Erdoğan-Putin  Görüşmesi    haber

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