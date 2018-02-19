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ERDOĞAN-PUTİN ARASINDA TELEFON DİPLOMASİSİ! İŞTE ELE ALINAN İKİ KONU


Erdoğan-Putin arasında telefon diplomasisi! İşte ele alınan iki konu
Tarih : 19 Şubat 2018, 17:40
Puan Ver : Erdoğan-Putin Arasında Telefon Diplomasisi! İşte Ele Alınan İki Konu(10/10)6

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede başta Afrin ve İdlib olmak üzere Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığını belirtildi.

YENİ GÖZLEM NOKTALARI ELE ALINDI

Erdoğan-Putin görüşmesinde, İdlib'de Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yeni gözlem noktaları oluşturma süreciyle ilgili meselelere değinildi.

ERDOĞAN, ZEYTİN DALI'YLA İLGİLİ BİLGİ PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, terörle mücadele konusunda işbirliğini ve eşgüdüm içinde hareket etmeyi sürdürme kararlılığı teyit edildi.

YAKIN TEMASIN ÖNEMİNE VURGU YAPILDI

İki liderin, ikili ve bölgesel konularda yakın temasta olmaya devam etmenin önemini de vurguladıkları öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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