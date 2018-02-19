Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede başta Afrin ve İdlib olmak üzere Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığını belirtildi.

YENİ GÖZLEM NOKTALARI ELE ALINDI

Erdoğan-Putin görüşmesinde, İdlib'de Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yeni gözlem noktaları oluşturma süreciyle ilgili meselelere değinildi.

ERDOĞAN, ZEYTİN DALI'YLA İLGİLİ BİLGİ PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, terörle mücadele konusunda işbirliğini ve eşgüdüm içinde hareket etmeyi sürdürme kararlılığı teyit edildi.

YAKIN TEMASIN ÖNEMİNE VURGU YAPILDI

İki liderin, ikili ve bölgesel konularda yakın temasta olmaya devam etmenin önemini de vurguladıkları öğrenildi.

Kaynak: haberinburada